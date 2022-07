De My Nintendo Store, Nintendo’s eigen webshop, is op dit moment onbereikbaar in Nederland en dat geldt voor meer landen in de EU. Wanneer je de site probeert te bereiken, word je begroet met het bericht dat er onderhoud plaatsvindt en dat dit mogelijk een paar weken gaat duren. Het tijdstip is allesbehalve gunstig te noemen, gezien de release van Xenoblade Chronicles 3 om de hoek ligt.

Voor fans van die serie is het even spannend, want als echte fan wil je natuurlijk dolgraag de Special Edition hebben die exclusief verkrijgbaar is via de My Nintendo Store. Bestellingen voor deze editie zouden vermoedelijk vanaf het einde van deze maand aangenomen gaan worden, maar als het onderhoud daadwerkelijk meerdere weken in beslag gaat nemen, valt dit nog te bezien. De exacte reden voor het onderhoud is nog niet bekendgemaakt door Nintendo.