Het was al geruime tijd bekend dat Ubisoft bezig is met een mobiel spin-off avontuur binnen het The Division-universum en deze mobiele game werd vorige week officieel onthuld. Tijdens de onthulling kregen we een trailer voorgeschoteld, maar deze toonde nog geen gameplay. Dat is nu anders, want Ubisoft heeft voor het eerst gameplay van The Division: Resurgence getoond.

Het gaat in deze trailer om alpha-footage en spelers van de franchise zullen ongetwijfeld flink wat aspecten herkennen. Zo zien we al gelijk duidelijk hoe jouw basis eruitziet, waarin jij jouw missies kiest. Daarnaast krijgen we kort allerlei andere aspecten te zien, waaronder wat verschillende klassen, het verzamelen van loot en nog veel meer.

Binnenkort zal er een gesloten alpha plaatsvinden en je kunt je daarvoor hier registeren met een kans om deel te mogen nemen.