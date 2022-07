In de markt voor één of meerdere nieuwe games voor de Xbox One of Xbox Series X|S? Dan kan het lonen om een kijkje te nemen op de Xbox Marketplace, aangezien de Summer Sale is begonnen. De korting kan hierbij oplopen tot maar liefst 80% en onder de aanbiedingen vallen zowel nieuwe als wat oudere titels.

Naast de nodige games die in de aanbieding zijn, beslaat een gedeelte van de sale ook extra content en uitbreidingen. Kortom, neem zeker even een kijkje in dit overzicht om te zien of er wat leuks voor je tussen zit. Weet dat sommige deals enkel van toepassing zijn als je Xbox Live Gold abonnee bent.

FIFA 22 – Van € 69,99 voor € 10,49

Dying Light 2: Stay Human – Van € 69,99 voor € 46,89

Destiny 2: The Witch Queen – Van € 39,99 voor € 23,99

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition – Van € 59,99 voor € 38,99

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Van € 59,99 voor € 44,99

Rainbow Six Extraction – Van € 59,99 voor € 29,99

Halo Infinite (Campagne) – Van € 69,99 voor € 46,89

Forza Horizon 5 – Van € 69,99 voor € 55,99

Call of Duty: Vanguard – Van € 69,99 voor € 34,99

Tiny Tina’s Wonderlands – Van € 69,99 voor € 52,49

Cyberpunk 2077 – Van € 69,99 voor € 34,99

Gang Beasts – Van € 19,99 voor € 9,99

Resident Evil 8: Village – Van € 79,99 voor € 43,49

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition – Van € 49,99 voor € 9,99

The Crew 2 Gold Edition – Van € 89,99 voor € 17,99

The Escapists 2 – Dungeon & Duct Tape – Van € 3,99 voor € 1,49

The Escapists 2 – Season Pass – Van € 9,99 voor € 3,49

The Escapists 2 – Big Top Breakout – Van € 3,99 voor € 1,99

The Escapists 2 – The Glorius Regime – Van € 3,99 voor € 1,99

