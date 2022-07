Konami heeft een nieuwe game in de Yu-Gi-Oh! reeks aangekondigd. Het gaat hier om Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!!. En hele mond vol dus en deze game is in ontwikkeling voor de Nintendo Switch.

De game zal deze winter in Japan uitkomen voor het platform van Nintendo, maar verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het is dus afwachten of de game ook naar bijvoorbeeld de PlayStation of Xbox komt en wat we ervan mogen verwachten.