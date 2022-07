As Dusk Falls is een game die je vanaf vandaag kunt downloaden en spelen als je lid van Xbox Game Pass bent. De game verschijnt voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc, waarbij het tot op heden

niet al te veel in het nieuws is geweest.

Toch blijkt het wel degelijk een aanrader te zijn, want de eerste cijfers zijn over het algemeen erg positief. Ook wij hebben de game inmiddels uit en je mag op korte termijn een positieve review op PlaySense verwachten.

Nu de reviews van As Dusk Falls online zijn gegaan, hebben we hieronder een overzicht van de eerste cijfers die aan de game zijn toegekend.