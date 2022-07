Naast dat er geregeld nieuwe Nintendo 64 en SEGA Mega Drive games aan het Uitbreidingspakket van Nintendo Switch Online worden toegevoegd, vergeet Nintendo ook de NES- en SNES-bibliotheken niet. Die zijn dit keer aan de beurt, want er zijn drie nieuwe games toegevoegd.

Aan de NES-bibliotheek is nu Daiva Story 6: Imperial of Nirsartia toegevoegd. In de SNES-bibliotheek zijn Kirby’s Avalanche en Fighter’s History beschikbaar zijn gesteld. Als die eerste je niet zo bekend voorkomt, dat kan kloppen. Deze game verscheen in Europa oorspronkelijk als ‘Kirby’s Ghost Trap’.

Als je een Nintendo Switch Online abonnement hebt, dan kun je deze games nu spelen. Nieuw abonnement nodig? Klik dan hier.