Raji: An Ancient Epic verscheen in 2020 voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. De game, van indiestudio Nodding Heads Games, speelt zich af tegen een unieke setting die geïnspireerd is door de hindoeïstische en de Balinese mythologieën.

De game werd tamelijk goed onthaald en is nu, twee jaar later, aan een Enhanced Edition toe. Deze vernieuwde versie voegt ray tracing, extra spelmodi, nieuwe en verbeterde animaties, ondertitels in zes andere talen en een nieuwe Hindi-stem toe. Verder zijn er ook een hoop fixes en andere aanpassingen gedaan, die de game nog verder moeten verbeteren.

Mocht je de game al hebben, dan kan je deze nu gratis upgraden. Iedereen die de game nog niet in bezit heeft, kan de titel nu hier met 66% korting aanschaffen voor de PlayStation. Deze actie loopt nog tot en met 4 augustus.

De game zit ook inbegrepen bij Xbox Game Pass en de nieuwe editie verschijnt op 28 juli voor de Nintendo Switch. Mocht je het nog niet zeker weten, bekijk hieronder dan even de launchtrailer van de Enhanced Edition.