Meta heeft aangekondigd dat ze de prijs van de Meta Quest 2 vr-headset omhoog gaan schroeven. De headset zal vanaf augustus tegen de 100 dollar duurder worden in de Verenigde Staten en de reden hiervoor is dat de kosten om de headset te maken en verschepen zijn toegenomen.

Door deze prijsstijging zal de Meta Quest 2 van 128GB rond de 400 dollar gaan kosten, de headset van 256GB zal tegen de 500 dollar gaan kosten. Dit is dus een forse prijsstijging, maar het is nog onduidelijk of de prijzen ook in de rest van de wereld omhoog gaan.

De headset kost hier in de Benelux 350 tot 450 euro, afhankelijk van de versie die je hebt. De prijs ligt hier dus sowieso hoger dan in Noord-Amerika. Ter compensatie zal Meta de game Beat Saber gratis aanbieden, mits nieuwe aankopen voor 31 augustus geregistreerd worden.