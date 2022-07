Met de opkomst van digitale verkopen staan retailers al langer onder druk. Zeker als het gaat om gameshops, die veel klanten zien verdwijnen omdat ze hun games via de PlayStation Store, Xbox Marketplace, Nintendo eShop en Steam/Epic Games Store zien kopen. Het is een trend die zich blijft doorzetten totdat vrijwel alle verkopen digitaal zullen zijn.

Vanuit een PlayStation perspectief heeft Sony nu iets meer licht laten schijnen op hoe de verhoudingen liggen. Uit een rapport van het bedrijf blijkt dat de digitale verkopen de 80% naderen, wat een behoorlijk hoog percentage is. Dit gaat dan om zowel PlayStation 4 als PlayStation 5 games.

Om precies te zijn werd 79% van alle games in het afgelopen kwartaal digitaal verkocht. Dit maakt dat slechts 21% van de verkochte games in april, mei en juni fysiek verkocht werden. In het eerste kwartaal dit jaar stond het percentage digitale verkopen nog op 71%.

Het is dus een kwestie van tijd totdat de grens van 80% gepasseerd wordt. Hoe kopen jullie je games? Nog altijd fysiek – indien mogelijk – of ben je overgestapt naar digitaal? Laat het hieronder weten.