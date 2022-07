Als we de berichtgeving van The Wrap mogen geloven had MGM tot mei van dit jaar om in actie te komen rondom een nieuwe Tomb Raider-film. De film zou dan een vervolg moeten zijn op de film uit 2018. Na de aankoop door Amazon is dat idee blijkbaar te lang op de plank blijven liggen en nu is het nog maar de vraag of we een vervolg met Alicia Vikander zullen krijgen.

Er zou nu namelijk een biedingsoorlog ontketend zijn over de filmrechten, wat een direct vervolg naar onzekere wateren heeft gevoerd. We weten ook niet wie de nieuwe film gaat regisseren en wie er in de cast zal zitten, dus het is onzeker of Vikander opnieuw in de rol van Lara Croft zal kruipen.

Het enige wat vaststaat is dat we nog wel een poosje zullen moeten wachten op de volgende Tomb Raider-film.