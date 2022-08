Bandai Namco is een van de uitgevers die dit jaar aanwezig zal zijn op de gamescom. Hoewel het nog een paar weken duurt voordat de beurs van start gaat, heeft de uitgever nu wel de line-up bekendgemaakt. Het gaat om drie games die ze zullen laten zien:

Park Beyond

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

One Piece Odyssey

Verwacht dus rond de gamescom nieuwe trailers en meer informatie over deze titels. Park Beyond is een attractiepark sim, die we vorig jaar al een keer hebben mogen bewonderen. Meer over die game kan je hier lezen.