Preview | Park Beyond – Het bouwen van een attractiepark is al sinds Rollercoaster Tycoon een succes onder gamers. Hoewel het na die genoemde franchise even stil werd, zijn er met name in de afgelopen tien jaar de nodige games in dit genre bijgekomen. Zo hebben we natuurlijk Planet Coaster als koploper, die het vooral serieus aanpakt. Ben je meer van de arcade benadering en wil je meer uit attracties halen? Dan is Park Beyond wellicht een game om in de gaten te houden. Die combineert alle bekende elementen van zo’n game in het genre en voegt daar een nieuwe laag aan toe.

Maak het onmogelijke waar

De ontwikkelaar van dienst is Limbic Entertainment en die is bekend van Tropico en Might & Magic, ze zijn dus wel thuis in het ontwikkelen van dit soort type games. Park Beyond staat gepland voor een release in 2022 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Deze game tracht een frisse wind in het genre te blazen en dat doen ze met ‘impossification’. Dit is een term die slaat op de attracties die je kunt bouwen en naar een hoger niveau kunt tillen. Want een standaard reuzenrad of draaimolen, dat kennen we nu wel en is achterhaald. Vanzelfsprekend kun je die attracties in je park neerzetten, maar dankzij extra modules kun je dat flink uitbreiden.

Dit wil zeggen dat een draaimolen er plots een extra laag bovenop krijgt en dat gaat zelfs door naar niveau vier, waardoor je een gigantisch apparaat ziet ontstaan. Ook kregen we een reuzenrad gepresenteerd met maar liefst 11 wielen, waarbij de gondola’s van wiel naar wiel gingen. In werkelijkheid is dat onmogelijk om te realiseren, maar toch ziet het er in de game best plausibel uit. Het doel is om je als speler alle mogelijkheden aan te reiken om dat soort gekke creaties te bouwen op basis van een bestaande attractie, wat dus voor onmogelijke ervaringen zorgt.

Maar daar stopt het niet, want een goede simulator in dit genre laat je ook toe om zelf achtbanen te bouwen en die optie ontbreekt vanzelfsprekend niet. Die kun je ook zo gek maken als je zelf wilt en dat zelfs met onderbrekingen op de rit. Maak de schans lang genoeg en de karretjes vliegen zonder pardon door de lucht om even verderop weer te landen. Laat je het in het water terechtkomen? Ook dat is geen probleem. Dit alles dankzij de ‘Omni Carts’, wat revolutionaire wagonnetjes zijn die zich naargelang de situatie aanpassen. Compleet absurd natuurlijk, maar dat stelt je wel in staat om de gekste creaties te bouwen.

Serieuze toon

De attracties die je kunt maken zijn behoorlijk over-the-top, maar dat betekent niet dat de gameplay per definitie oppervlakkig is. Juist met deze attracties wil men het concept van een pretpark sim naar een hoger niveau tillen zonder het management element uit het oog te verliezen. Park Beyond komt namelijk met diepe management gameplay, waarbij je allerlei aspecten moet aansturen. Van de toegangsprijs van het park tot het aanbieden van souvenirs en van personeel management tot het afsluiten van leningen, het komt er allemaal bij om de hoek kijken. Hierdoor beleef je de game op een vrij traditionele manier in vergelijking met genregenoten, maar het onderscheidende vermogen zit hem in het bouwen van nieuwe en unieke attracties, die een stap verder gaan.

De serieuze ondertoon zit hem dus in het diepgaande managementelement, aldus de ontwikkelaar. Toch kent het een gemoedelijke en sfeervolle aankleding, waar je kennis mee maakt in de singleplayer campagne. Die wordt op een ietwat cartoony wijze gepresenteerd, waarbij de singleplayer tevens dienst doet als middel om je tot de gameplay elementen te introduceren. Hierdoor ontstaat er met Park Beyond een ietwat vreemde eend in de bijt qua stijl en verschillende invalshoeken, maar naargelang de presentatie hebben we er wel vertrouwen in. De ontwikkelaar probeert echt wat nieuws te doen en dat lijkt vooralsnog spot on te zijn. De nuance is natuurlijk wel dat we nog niks gespeeld hebben, dus we moeten puur van onze eerste indruk uitgaan.

Je creaties delen?

De grote hamvraag is natuurlijk of je jouw creaties online kunt delen met andere spelers, maar daar is de ontwikkelaar op dit moment nog wat stil over. Ze gaven wel aan te weten dat dit gewenst is door community’s in dit genre en later zullen ze er meer over delen. Eerlijk: het lijkt enigszins vanzelfsprekend dat je straks je vetste attracties online deelt, net zoals het indrukwekkende park dat je gemaakt hebt. Het hoe en wat is echter nog afwachten, maar daarover horen we vroeg of laat meer. Buiten dat vaart de game vooral op de singleplayer ervaring, waarin de campagne een belangrijke rol speelt.

Of er buiten die modus om nog aparte opties zijn, is eveneens in nevelen gehuld. Het valt echter te verwachten dat er ook een vrije creatie modus beschikbaar is. Dat wordt eens te meer gevoed door de optie om elke attractie echt goed te kunnen beleven dankzij een first-person en cinematisch cameraperspectief. Het creëren van nieuwe attracties is naast het managen van je park het belangrijkste aspect van Park Beyond en de eenvoud waarmee dat ogenschijnlijk gepaard gaat, zorgt voor een goede indruk. De ontwikkelaar merkte ook op dat ze toegankelijkheid hoog in het vaandel hebben staan, waardoor de game uitstekend met een controller speelbaar zou moeten zijn.

Voorlopige conclusie

Park Beyond lijkt alle bekende aspecten die van toepassing zijn op games in dit genre bij elkaar te nemen en een traditionele ervaring in dat opzicht aan te bieden. Om juist origineel uit de hoek te komen, hebben ze de impossification functie in het leven geroepen, waarmee je een stap verder kunt gaan in het bouwen en ontwikkelen van jouw attractiepark. Dit terwijl je die ondertussen uitvoerig aan het managen bent. Dit gecombineerd met allerlei doelstellingen in de singleplayer campagne maakt dat Park Beyond zo op het eerste oog een uitgebreide en complete game is. Toch is nog veel in nevelen gehuld en daar zullen we op moeten wachten. Liefhebbers van het genre attenderen we echter alvast op het feit dat dit nog weleens een erg interessante titel kan worden!