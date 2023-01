Wie aan pretpark simulators denkt, denkt ongetwijfeld aan Rollercoaster Tycoon. De franchise was de oorsprong van dit genre en sindsdien zijn er veel andere games in verschenen. Je kunt er meestal uren op loslaten om je perfecte pretpark te bouwen. Ook Bandai Namco doet nu een poging met Park Beyond en laat in een nieuwe trailer zien hoe jij de competitie kan verpletteren.

Net zoals in de andere games kan jij in Park Beyond je pretpark tot in de fijnste details managen. Dit leidt tot ergernis van een fictieve concurrent die zijn team al had gestuurd om jouw pretpark te saboteren. Gek genoeg vindt zijn team het té leuk en zo gaat hij zelf op onderzoek uit. Deze trailer laat zijn ‘sabotage’ tocht zien terwijl wij veel aspecten van de game voorbij zien komen.

Park Beyond verschijnt dit jaar voor de PS5, Xbox Xbox Series X|S en pc.