Over enkele dagen brengen uitgever Bandai Namco en ontwikkelaar Limbic Entertainment de nieuwe management sim Park Beyond uit. We hebben de afgelopen maanden al aardig wat van het spel kunnen zien, maar om je te herinneren aan de release deze week is er een nieuwe trailer uitgebracht.

Park Beyond komt op 16 juni uit voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. Je kunt de lanceringstrailer hieronder bekijken.