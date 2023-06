Eind vorige week is de managementsim met attractieparken als uitgangspunt verschenen: Park Beyond. Mocht je de game nu willen uitproberen, dan is dat mogelijk mits je PlayStation Plus Premium abonnee bent.

Er is namelijk een 2 uur durende trial van Park Beyond verschenen die je in de gelegenheid stelt de titel te leren kennen. Ideaal om te checken of de game wat voor je is. Bij interesse kan je hier in de PlayStation Store terecht.

Verwacht binnenkort een review van Park Beyond hier op PlaySense.