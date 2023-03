Heb jij het in je om het meest spectaculaire pretpark te bouwen en dit te managen? Dan kan je dat in juni bewijzen. Dan ligt namelijk Park Beyond in de winkel.

We zijn al een tijdje op de hoogte van Park Beyond en het was oorspronkelijk de bedoeling dat de pretparksimulator in 2022 zou verschijnen. Helaas werd de game uitgesteld naar 2023. Het heeft dus even geduurd, maar nu is er eindelijk een releasedatum bekend. Park Beyond zal op 16 juni 2023 uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Om je geheugen op te frissen van wat Park Beyond te bieden heeft, is er een gameplay presentatievideo verschenen. Deze kan je hieronder bekijken.