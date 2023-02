Bandai Namco en ontwikkelaar Limbic Entertainment hebben een nieuwe trailer uitgebracht voor de pretpark sim Park Beyond. In de trailer zien we een pretpark dat is gebouwd met het kleurrijke ‘Candyville’ thema ter viering van Valentijnsdag.

Je kunt de ‘Love Comes to Park Beyond’ trailer hieronder bekijken. In de trailer kun je verschillende attracties en decoraties zien die helemaal in het thema van de liefde zijn. Park Beyond komt later dit jaar uit op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.