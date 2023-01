De games van 2023 | Park Beyond – Het bouwen van pretparken is sinds Rollercoaster Tycoon niet meer weg te denken uit het videogamelandschap. Door de jaren heen hebben we verschillende soorten games gezien en Bandai Namco waagt nu ook een poging met Park Beyond, een game die in de kern erg lijkt op de grondlegger van het genre, maar daar z’n eigen draai aan geeft door je de mogelijkheid te bieden zelf bizarre attracties in elkaar te schroeven. Attracties die tarten met de wetten van zwaartekracht, maar voor net wat meer variatie zorgen.

Park Beyond – In Park Beyond neem jij de rol aan van een manager die is aangesteld om een attractiepark in goede banen te leiden. Dit vertaalt zich in twee verschillende belangrijke onderdelen: het managen van je park en het bouwen van attracties. Het management aspect gaat best diep, want afgezien van dat je je personeel goed moet aansturen is het ook zaak om je park van genoeg variatie en voorzieningen te voorzien. Minstens zo belangrijk is een goede prijs/kwaliteit balans te handhaven zonder dat je jezelf in de rode cijfers steekt. In dat opzicht zal je veel in verschillende menuutjes moeten rommelen om het park continu aantrekkelijk te houden.

Het aantrekkelijk houden betekent ook dat je attracties moet bouwen die je geheel naar eigen smaak kan vormgeven. Aanvankelijk begint het met de standaard attracties, maar naarmate je verder in het spel komt zul je zien dat je steeds meer mogelijkheden krijgt. Denk dan aan draaimolens met meerdere verdiepingen, achtbanen die stukken rails missen waarbij de karretjes door de lucht vliegen en meer. De beetje geoefende bouwer zal in staat zijn om de meest complexe rollercoasters door elkaar heen te laten lopen om zo efficiënt mogelijk van de ruimte in de lucht gebruik te maken. Hierdoor verandert het bouwen haast in een puzzel en het leukste… je kunt na afronding zelf in een karretje plaatsnemen en je attractie vanuit first-person beleven.

Voorlopige verwachting: We hebben Park Beyond al even mogen spelen en de eerste indruk is wat dat betreft prima. De game schotelt je alles voor wat je van een game in dit genre verwacht. Lees: diepgaande gameplay mogelijkheden met betrekking tot het managen, maar ook krijg je volop mogelijkheden ter beschikking om je attracties te bouwen. Alles wat je van Rollercoaster Tycoon kent en verwacht, komt in Park Beyond terug. Dit dan wel naar een wat hoger niveau getild en dit maakt dat de liefhebber van dit soort titels een mooie game heeft om naar uit te kijken. Wij verwachten op basis van onze speelsessie in ieder geval een uitstekende game die je veel management- en bouwplezier zal bezorgen.