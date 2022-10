Preview | Park Beyond – Roller Coaster Tycoon was twee decennia terug een ware hit onder pc-gamers. Het bouwen, managen en onderhouden van een attractiepark wist uit het niets een enorme populariteit op te bouwen en de wat oudere gamer kijkt ongetwijfeld met nostalgische gevoelens terug op die tijd. In de jaren erna zijn er diverse soortgelijke games uitgekomen voor pc en consoles, zowel goede als slechte titels. De rek is nog altijd niet uit het genre en daarom verschijnt er zo nu en dan een nieuwe roller coaster game. De eerstvolgende titel is Park Beyond, waarin het bouwen van attracties naar een hoger niveau getild wordt. Wij konden uitgebreid met de game aan de slag en vertellen je er graag wat meer over.

Roller Coaster Tycoon in een modern jasje

Bij de eerste presentatie van Park Beyond, dik een jaar geleden, lag de nadruk vooral op het kunnen bouwen van over-the-top attracties. Achtbanen die stukken missen omdat de wagonnetjes gelanceerd worden, draaimolens met twaalf verdiepingen en nog veel meer. Het is een unieke draai aan het type game, waardoor spelers hun fantasie de vrije loop kunnen laten. Dit suggereerde ergens onbewust ook een misschien niet al te serieuze game, maar daar moeten we nu op terugkomen, gezien Park Beyond heel erg de stijl van de klassieke Roller Coaster Tycoon games handhaaft.

Het bouwen van attracties is natuurlijk een belangrijk element in de gameplay, waarover zo meer, maar het managen van je park is misschien nog wel belangrijker. Zodra je eenmaal aan de slag gaat in je eigen park, krijg je de mogelijkheid het geheel naar eigen smaak in te richten. Denk aan de looproutes, de decoraties langs de paden, het plaatsen van winkeltjes, attracties en alle andere zaken die belangrijk zijn voor het plezier van de bezoeker. Je krijgt een vrij uitgebreide toolbox om je park naar eigen voorkeur op te bouwen, wat je dus veel vrijheid geeft. En dat is precies wat het aan de eerder genoemde klassieker doet denken.

Hierin kun je per verkooppunt of attractie ook vrij veel specifieke zaken nagaan. Namelijk hoe populair het is onder families, vriendengroepen en meer. Dit geeft je inzicht in wat het publiek interessant vindt en als je bijvoorbeeld als doel hebt om een park te maken dat gericht is op tieners, is het niet handig om attracties te plaatsen die vooral door families erg gewaardeerd worden en vice versa. Door op attracties of verkooppunten te klikken, kun je allerlei statistieken naar voren halen en op basis daarvan nieuwe stappen nemen. Het gaat allemaal vrij diep en dat geeft je echt het gevoel van managen.

Het managen van je eigen park

Minstens zo belangrijk is om een goede prijs/kwaliteit verhouding te realiseren. Je kunt de attracties, maar ook drankjes, eten en meer allemaal naar eigen inzicht prijzen. Het is een kwestie van de juiste balans zoeken en daarin kunnen de algemene statistieken je weer helpen. Denk dan aan hoe leuk het park is, wat de bezoekers ervan denken, hoe populair een attractie is en ga zo maar door. Hierdoor ben je naast het ontwikkelen en uitbreiden van je park ook continu bezig met de management kant van het verhaal. Dat is immers op de lange termijn het belangrijkste als je succesvol wilt zijn.

Daarvoor schotelt de game je een singleplayer modus voor, waarin je in eerste instantie een tutorial krijgt over achtbanen bouwen. In de tweede fase legt de game je gefaseerd uit hoe je het park moet managen en dat is dan weer gekoppeld aan doelen die je moet bereiken, zodat je stap voor stap de gameplay door krijgt. We moeten echter wel opmerken dat het bij vlagen nog ietwat onduidelijk kan zijn, omdat de instructies soms iets te wazig zijn. Maar goed, het was een previewversie, dus er wordt nog volop aan de game gesleuteld. Nu hebben we lang niet alles van de game gezien, maar wel hebben we geleerd dat Park Beyond je een complete ervaring als attractiepark sim wilt bieden, zoals vanouds, en dat is tof.

Maak er wat unieks van

Zoals eerder al aangehaald is de onderscheidende factor van Park Beyond de mogelijkheid om knotsgekke attracties te maken. Achtbanen die stukken missen omdat de wagons worden afgeschoten, of het water induiken… je kan werkelijk bizarre creaties maken. Het leuke hiervan is dat je hierdoor de lucht nog beter kunt benutten, gezien je ook over andere attracties heen kunt gaan. Het bouwen op zichzelf is vrij eenvoudig. Je krijgt bij aanvang een goede uitleg die stapsgewijs de belangrijkste elementen toelicht, waardoor je in een mum van tijd een spannende achtbaan bouwt. Vanzelfsprekend moet je rekening houden met hoogteverschillen, de verschillende elementen van een achtbaan, zoals een ketting om wagons omhoog te trekken, niet té scherpe bochten bij een hoge snelheid, en meer.

Het kan bij momenten best een gepuzzel zijn om alles precies te krijgen zoals je het hebben wilt, maar als het eenmaal gereed is heb je wel een achtbaan die je nooit eerder hebt gezien. Om dat nog wat leuker te maken, is het mogelijk om tijdens de testrit in een wagon plaats te nemen en het vanuit first-person te ervaren. Testen is belangrijk, zeker omdat de achtbanen meer risicovol zijn door de unieke elementen, maar als je iets neerzet wat door de bezoekers gewaardeerd wordt, is de voldoening daar. We zijn zodoende ook zeer benieuwd wat de uiteindelijke game ons voorschotelt qua mogelijkheden, want we hebben slechts het topje van de ijsberg gezien als het op de toolbox aankomt.

Voorlopige conclusie

Park Beyond is een game die nostalgische gevoelens oproept omdat het qua gameplay in management perspectief heel erg doet denken aan Roller Coaster Tycoon. Tegelijkertijd is alles in een modern jasje gegoten en de onderscheidende factor zit hem in de optie tot het bouwen van de meest bizarre achtbanen en attracties. Dit geeft Park Beyond een eigen identiteit en dat zal zodra de game uit is tot prachtige creaties leiden, want die potentie zit er absoluut in. Qua gameplay is het buiten de attracties vooral veel managen en hoewel de menu’s soms wat veel ruimte op het scherm innemen, wat voor een gebrekkig overzicht zorgt, voelde het pakket in de preview tot dusver erg solide aan.