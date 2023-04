Binnen enkele maanden kunnen we hét pretpark van onze dromen beginnen bouwen in Park Beyond, een simulatiegame die te vergelijken valt met games zoals Planet Coaster of Roller Coaster Tycoon. De releasedatum komt gestaag dichterbij, dus vond uitgever Bandai Namco het hoog tijd om een nieuwe trailer online te droppen met gameplay.

De trailer zet verschillende aspecten van het spel in de schijnwerpers: het management aspect, het vormgeven van je park én uiteraard hopen en hopen attracties. Creatievelingen zullen helemaal los kunnen gaan in deze sandbox vol mogelijkheden.

Bekijk de trailer onderaan dit bericht en lees onze preview voor nog meer info. Park Beyond komt uit op 16 juni voor de PS5, Xbox Series X|S en pc.