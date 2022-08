Tijdens Gamescom Opening Night Live werd er een nieuwe trailer van Park Beyond laten zien. Deze toonde beelden waar je vrolijk van werd, maar bracht ook iets minder goed nieuws met zich mee.

In de preview van Park Beyond kon je al lezen dat onze Lennard gematigd positief over de game is. De nieuwe trailer van de game laat zien dat er heel veel mogelijk is als het gaat om het bouwen van je pretpark en dat het niet gek genoeg kan.

Het was de bedoeling dat Park Beyond in 2022 uit zou komen, maar de video laat nu weten dat dit pas in 2023 zal zijn. Dit kan je hieronder bekijken.