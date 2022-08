Liefhebbers van de S.T.A.L.K.E.R-reeks kijken natuurlijk heel erg uit naar S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, dat helaas werd uitgesteld naar volgend jaar. De situatie in Oekraïne is daar een logische reden voor, maar de ontwikkeling lijkt inmiddels weer op weg te zijn. Het kan echter zomaar zijn dat een oudere titel uit de reeks binnenkort opnieuw verschijnt.

Via een Russisch YouTube-kanaal zijn namelijk plots beelden van S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl (dat in 2007 werd uitgebracht) op de Xbox verschenen. Deze titel kwam destijds enkel op de pc uit. Mogelijk gaat het om een remaster. Dat het een Xbox-game betreft valt op te maken uit de aanwezige Xbox-knoppen die in de HUD te zien zijn. Daarnaast is de ‘Field of View’ verbeterd.

Hieronder kan je de gelekte gameplay bekijken, waarin duidelijk te zien is dat het aanzienlijk verschilt van het origineel. Officieel is er echter geen aankondiging gedaan, dus het is even de vraag of dit een echt bestaande versie is. Bij meer nieuws laten we het weten.