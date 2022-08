Ontwikkelaar Supermassive Games heeft zijn niche al een hele tijd gevonden. Van Until Dawn via de eerste drie games van The Dark Pictures Anthology tot The Quarry… deze titels vallen stuk voor stuk te omschrijven als interactieve horrorfilms, vol keuzes met consequenties in alle vormen en maten, doch met eerder beperkte gameplay. Als je dus spreekt over een typische Supermassive-titel, dan weten andere mensen zo stilaan exact waarover je het hebt.

Als het aan managing director Pete Samuels ligt, blijft dat voorlopig zo. Het typische ‘Supermassive-gevoel’, bedoelen we dan. Het idee dat je na enkele minuten spelen al kan aanvoelen dat het om een game van deze ontwikkelaar gaat. Dit wil echter niet zeggen dat de studio niet openstaat voor vernieuwing. De werknemers van Supermassive Games praten er immers regelmatig over om eens een uitstapje buiten het horrorgenre te maken.

En waarom ook niet? Verandering van spijs doet tenslotte eten.