Het ziet er naar uit dat Xbox Cloud Gaming binnenkort een paar zeer interessante toevoegingen zal krijgen. Zo hebben meerdere mensen vermeldingen van Xbox Cloud Gaming bij een paar games gezien die nog niet op die manier worden aangeboden. Het gaat om Grand Theft Auto V, Elden Ring en Soul Hackers 2.

Deze vermeldingen zijn ook gespot in advertenties waarvan het vermoeden bestaat dat ze te vroeg online zijn gegaan. Zoals het er nu naar uitziet zouden deze titels via streaming beschikbaar komen voor Xbox Game Pass Ultimate gebruikers die de games bezitten. Of de titels ook daadwerkelijk aan Xbox Game Pass worden toegevoegd is vooralsnog niet duidelijk.

Eerder dit jaar liet Microsoft al weten de intentie te hebben games die gamers reeds bezitten ook via streaming beschikbaar te stellen. Wanneer deze functie precies beschikbaar gesteld zal worden is niet bekend, maar nu deze informatie is opgedoken ziet het er naar uit dat het niet lang meer zal duren. Mogelijk dat we tijdens gamescom meer horen.