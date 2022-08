Het gonst al jaren van de geruchten omtrent een mogelijke remaster van de klassieker Red Dead Redemption en volgens de laatste nieuwtjes zou Rockstar die optie hebben overwogen, maar voorlopig zijn alle andere projecten in de koelkast gelegd ten faveure van de ontwikkeling van Grand Theft Auto VI.

Nu heeft Rob Wiethoff – de stemacteur achter hoofdpersonage John Marston – zijn zegje gedaan. In gesprek met Dan Allen Gaming op YouTube vertelt de acteur dat hij een eventuele remaster graag zou willen oppakken, al is het alleen maar zodat hij weer de kans heeft om met Rockstar Games te werken.

Daar voegt Wiethoff uiteraard wel aan toe dat hij niks weet over de toekomstplannen van de studio en of die remaster er ook daadwerkelijk gaat komen.

‘I don’t know. I would love an opportunity to work with Rockstar Games again, whether it be remastering something or something totally different, I don’t know. I can’t really say enough good things about Rockstar. If they do that, great, that would be awesome.’