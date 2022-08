De in 2001 verschenen pc-game Gothic is al enige tijd opnieuw in ontwikkeling, omdat THQ Nordic de titel een remake geeft. Deze verschijnt naast op pc ook voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Tijdens de THQ Nordic showcase vanavond hebben we na lange tijd weer nieuwe beelden gezien en die bekijk je hieronder.

De game blijft trouw aan het origineel qua sfeer en stijl, maar is wel voorzien van alle moderne gameplay mechanieken. Wanneer de game uitkomt is nog niet bekendgemaakt.