Laten we eerst en vooral de olifant in de kamer bespreken, de sport heet ‘Football’, niet ‘Soccer’. Zo, nu dat duidelijk is kunnen we meedelen dat uitgever No More Robots en ontwikkelaar PanicBarn Soccer Story hebben aangekondigd, een open-wereld RPG over het redden van de wereld met een magische voetbal. Deze magische voetbal heeft jou kennelijk uitgekozen om de toekomst van de sport te redden.

De game zal missies en zijmissies bevatten die je meer dan 15 uur bezig zullen houden. Hierin neem je het onder andere op tegen teams bestaande uit haaien, ninja’s en een bende gepensioneerden. Het spel zal niet alleen over een singleplayer beschikken, aangezien je ook lokaal met vier spelers de strijd aan kan gaan in de match modus. De game lanceert in 2022 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. De game zal ook beschikbaar zijn via Xbox Game Pass.

Hoe raar dit allemaal ook klinkt, toch hebben we na het zien van de onderstaande trailer best zin om de ondergang van het voetbal te voorkomen.