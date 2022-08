Bandai Namco heeft wat nieuwe informatie vrijgegeven omtrent Pac-Man World Re-PAC, die op 26 augustus uitkomt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Het gaat dan specifiek om de technische specificaties.

Zo draait de game op de Nintendo Switch docked in een resolutie van 1080p, handheld in 720p. In beide gevallen is de framerate 30fps. De framerate neemt toe als je de game op de andere platformen speelt, gezien de game dan op 60fps draait.

Wel is er een verschil in resolutie. Zo draait de current-gen versie in 4K, alsook de Xbox One X en PS4 Pro versie. Op de basis PlayStation 4 en Xbox One moeten we het met een 1080p resolutie doen. Op de Xbox is er sprake van Smart Delivery, maar het is onduidelijk of de PS4-versie gratis te upgraden valt naar de PS5-versie.