Dankzij de Dune-adaptatie van Denis Villeneuve wordt de franchise plots weer een stuk populairder. Dat vertaalt zich natuurlijk direct naar games. Eerder dit jaar ging Dune: Spice Wars in early access op Steam, maar we mogen daarnaast binnenkort ook een MMO in het universum van Dune verwachten. Ontwikkeld door niemand minder dan Funcom.

Funcom heeft al wat MMORPG-ervaring met Age of Conan en Anarchy Online, maar Dune Awakening belooft een survival MMO te worden. Net een tikje anders dus. Als wij moeten gokken zal de gameplay mogelijk op die van Rust lijken. Bij de aankondiging gaf men nog geen mogelijke releasedatum. Dune Awakening zal verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.