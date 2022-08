Het staat tijdens Opening Night Live bol van de nieuwe aankondigingen en ditmaal is het de beurt aan Where Winds Meet van de studio Everstone Games. De game is een open wereld RPG die zich afspeelt tijdens de Song-dynastie en vanzelfsprekend in China is gesitueerd.

Where Winds Meet lijkt veel inspiratie te halen uit Ghost of Tsushima, maar deze originele titel gooit de fantasy-aspecten wel meteen op standje 11. De onthullingstrailer ziet er in ieder geval erg stijlvol uit. Bekijk de beelden hieronder.