De survival-game Rooted geeft je de mogelijkheid om te overleven in een post apocalyptische wereld. Hoe dit exact in zijn werk gaat wordt laten zien in een nieuwe video.

Rooted vindt het survival-genre niet opnieuw uit, dus als je hier mee bekend bent, dan weet je wat je te wachten staat. Het bouwen van je basis en het onderzoeken van de omgeving zijn dan ook een paar van de vele dingen die je zal moeten doen om te overleven. Wat er nog meer mogelijk is in Rooted kan je in onderstaande video bekijken.