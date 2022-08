Het is nog steeds moeilijk om een PlayStation 5 te kunnen bemachtigen. Het wordt er alleen niet leuker op als je nu een PS5 wil kopen, want de adviesprijs van de console gaat ook nog eens omhoog.

Volgens Sony zorgen de huidige economie en de hoge inflatie ervoor dat zij genoodzaakt zijn om de prijs van de PS5 met 50 euro te verhogen. Dit geldt voor beide versies. De PlayStation 5 disc versie wordt €549,99 en de digital edition wordt €449,99.

Deze prijsverhoging is ook van kracht in Azië, Zuid-Amerika, Australië en Canada. De Verenigde Staten worden echter ontzien. De reden hiervoor is niet bekend.