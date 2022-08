Preview | Kona II: Brume – In 2017 verscheen Kona, waarin je kennis maakte met Carl Faubert. Een detective die in de jaren ’70 Atamipek Lake bezocht in het noorden van Canada. Als onderzoeker ging je op pad in het ijzige gebied om bijzondere gebeurtenissen te ontrafelen. Een boeiende game die later ook een virtual reality update kreeg en op verschillende platformen uitkwam. Nu vijf jaar later is het bijna tijd voor een vervolg, Kona II: Brume. Deze game hebben we even op de gamescom kunnen spelen en als je liefhebber van het origineel bent, zal je blij zijn te horen dat de game op dezelfde voet verdergaat.

De Brume

In Kona II: Brume bezoek je een landelijk mijndorpje in het noorden van Québec. Het gebied is door een forse sneeuwstorm haast onbereikbaar en ondertussen zijn er vreemde dingen aan de gang, die je wederom als Carl zult gaan onderzoeken. Het verhaal is nog in nevelen gehuld, maar de mysterieuze mist – Brume genaamd – is op zichzelf reden genoeg om het plaatje te bezoeken. En wat is er aan de hand met de verhoogde radioactiviteit in het gebied? We kregen slechts een kwartiertje te spelen en gingen met meer vragen weg dan we aankwamen, maar dat is precies waarom we ontzettend benieuwd zijn naar wat komen gaat.

Veel meer kunnen we je qua verhaal dus niet vertellen, maar wel weten we dat je weer mysteries zal ontrafelen. Tegelijkertijd is het weer een bijster koude omgeving en dus is het bezoek verre van ongevaarlijk. Alleen de aankomst met de boot al, we werden gelijk beschoten met alle gevolgen van dien. Na het zwemmen, gezien we overboord waren gesprongen, wisten we zwaar onderkoeld de kust te bereiken. Dankzij een boshut met een bed en open haard wisten we Carl in leven te houden, anders was het avontuur helemaal van korte duur geweest.

Houd rekening met de omgeving

Afijn, de ochtend na onze aankomst in de hut vervolgden we onze weg naar het landhuis van Hamilton, waarvoor we überhaupt in eerste instantie in de boot waren gestapt, gezien het lastig te bereiken is, en dit gaf ons een betere indruk van de gameplay. Zodoende kunnen we bevestigen dat Kona II: Brume vooral voortborduurt op het origineel qua gameplay. De ontwikkelaar wist ons echter te vertellen dat het niet noodzakelijk is om de eerste game gespeeld te hebben, dus hoewel de protagonist in beide games een rol speelt, staan de verhalen op zichzelf. Dit verlaagt de instapdrempel, hoewel die op de gameplay niet echt van toepassing.

Althans, in hetgeen we speelden. Gewapend met een pistool troffen we een wolf op ons pad die we met een kogel eeuwige rust hebben gegeven. Andere elementen zijn het rondkijken in de omgeving op zoek naar nieuwe aanwijzingen en ondertussen vervolg je je pad richting het doel. Hierbij is het echter wel goed opletten, want gevaar loert overal. De wolf is daar een voorbeeld van, maar er is meer. Gezien het zo’n ijzige omgeving betreft kun je niet eindeloos in de kou rondlopen. Dit wordt in beeld aangegeven, waardoor er altijd een indicator is die je in de gaten moet houden.

Kona II: Brume is net zoals het origineel een detective survival die gestoeld is op een paar vaste fundamenten: exploreren, onderzoeken, overleven en het verhaal. Dit gaat op een redelijk laag tempo, waardoor je het in bepaalde mate als een geavanceerde walking simulator kunt beschouwen. Met een mysterieuze omgeving, bijzondere gebeurtenissen en jouw detective skills ga je op pad waarbij je stap voor stap alles zal ontrafelen, wat afgewisseld wordt met de survival elementen. De kou is hier een belangrijk aspect in, maar ook de dieren vormen een gevaar en het schijnt zelfs zo te zijn dat Carl ook te maken heeft met angstaanjagende nachtmerries. Die hebben we nog niet ervaren, maar alles bij elkaar genomen zou hier een boeiende game uit moeten ontstaan.

Voorlopige conclusie

Kona II: Brume borduurt voort op het eerste deel, dus je mag vergelijkbare gameplay verwachten. Dit in een grafisch mooi jasje, maar wat er bovenuit springt is de verhaalverteller die met zijn diepe stem je gelijk weet te grijpen. Dat deed hij bij ons althans in de demo die we hebben kunnen spelen. Qua gameplay belooft Kona II: Brume genoeg variatie te bieden met betrekking tot onderzoeken, actie en de survival elementen. Het is in bepaalde zin vooral meer van hetzelfde, maar dat is in dit geval geen kritiek. Als je het origineel gespeeld hebt, weet je wat je kan verwachten van het vervolg en als je wel in bent voor een goed mysterie, dan is dit een mooie titel om in de gaten te houden.