Special | Razer verkoopt kauwgom – Respawn – Denk je aan Razer, dan denk je aan hardware. Maar er is meer gaande achter de schermen bij het techbedrijf dan je zou verwachten. Hardware is natuurlijk belangrijk voor een gamer, maar af en toe een snack is natuurlijk ook geen overbodige luxe. Je moet veel drinken en vooral goed eten, wil je bij de top behoren op de leaderbords. Maar als je achter je pc zit en je vreet een croissant op, dan weet je al hoe laat het is: overal kruimels en troep en als je nog een blikje cola omgooit is het hek helemaal van de dam. Deze plakkerige taferelen wil jij, maar ook Razer niet hebben. Zij zijn zich ervan bewust dat ze best een aardige duit vragen voor de meest vooruitstrevende hardware producten, dus het is zonde om na een week alweer een nieuw toetsenbord te moeten aanschaffen. Om toch een beetje aan je vitamines te komen, heeft Razer daar wat op gevonden: een eigen kauwgom.

Kauwgom?

Ja, je leest het goed. Naast gaming hardware, zoals toetsenborden, muizen, headsets en andere producten, heeft Razer kauwgom ontwikkeld voor de gamer. Ze menen het namelijk echt dat ze het zonde vinden als je net je zuurverdiende centen uitgeeft aan een van hun producten en je er per ongeluk plakkerige frisdrank overheen giet. Laat staan de kruimels die tussen de toetsen belanden. Bij Razer willen ze dat je lang gebruikmaakt van hun producten. Daarom hebben zij in samenwerking met 5 Gum een eigen kauwgom geproduceerd onder de naam ‘Respawn’. Het moet een alternatief bieden voor het snacken onder het gamen en vooral eentje waar je geen troep van krijgt.

Respawn is in verschillende smaken te krijgen. Zo is onze persoonlijke favoriet het rode doosje met watermeloen & granaatappel. Daarnaast heb je nog een geel doosje met de ‘Tropical Punch’ flavour, die ook erg lekker is qua smaak. In het laatste en lichtblauwe doosje zit een wat meer traditionele smaak: Cool Mint. De kauwgom zelf is, ongeacht de smaak zwart van kleur. Waar we het meest van onder de indruk zijn, is de smaak van elk van deze kauwgoms. Het is gewoon heel lekker en vooral vol qua smaak. En we horen je ondertussen denken: kauwgom is gewoon snoep, toch? Hoe is dat een beter alternatief dan gezond (kruimel) eten?

Gezond?

De Respawn kauwgom bevat echter geen suiker, aldus Razer. De kauwgom heeft een paar vitamines die je tijdens het gamen een performance boost moeten geven. Zo zijn onder andere de vitamines B3, B5, B6 en B12 aanwezig in het zwarte goedje. Hierbij maken we natuurlijk even een extra notie dat Respawn geen vervanger is van je lunch of avonddiner. Mocht je dus even wat te snacken willen hebben, is Respawn lekker om op te knabbelen, zonder dat je met je vette vingers je muis, toetsenbord of controller aanraakt. Chips is gewoon vettig, met een broodje tussendoor maak je kruimels en je flesje fris is de grootste vijand van je hardware. Toegegeven, het is een erg leuk verkoopverhaaltje, maar vooral ook het meest originele product dat we op de gamecom 2022 zijn tegengekomen.

Waar is Respawn te koop?

Razer werkt samen met Amazon om de kauwgom te verkopen. Zo koop je Respawn in bulkpakket met 6 doosjes, per smaak twee stuks. In elk doosje zitten 15 kauwgoms, dus je hebt wel wat om er even mee vooruit te kunnen. Ook heb je de mogelijkheid om 6 doosjes van één smaak aan te schaffen. Hoeveel ben je dan kwijt voor een performance boost snack, waarmee je als een malende koe voor je scherm zit? Voor € 17,99 koop je een bundel lekkers bij Amazon. Er is echter een maar aan dit verhaal: voor nu is Respawn alleen beschikbaar via Amazon USA en Duitsland. Razer is echter bezig dit uit te breiden naar meer en meer landen, dus het is een kwestie van tijd totdat je het via de Nederlandse Amazon site kunt bestellen.