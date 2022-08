VR-headsets beginnen steeds meer voeten in de aarde te krijgen en ietwat verrassend zijn de Meta Quest-kits van Meta – het voormalige Facebook – één van de meer populaire producten in deze categorie. Op dit moment is de Meta Quest 2 nog altijd het vlaggenschip van het Amerikaanse bedrijf, maar in oktober zal Meta een nieuwe headset lanceren.

Dit heeft CEO Mark Zuckerberg laten weten tijdens de Joe Rogan Experience podcast. De chef van Meta heeft geen specificaties gedeeld, maar hij kon wel onthullen dat deze headset meer gericht zal zijn op sociale features middels de mogelijkheid om gezichtsuitdrukkingen te volgen en het simuleren van oogcontact tussen gebruikers.

Daarmee is het dus ook nog niet duidelijk of deze headset een directe opvolger zal zijn van de Meta Quest 2, of dat dit een apart product moet voorstellen. Gelukkig is oktober niet zo heel ver weg en dus kunnen we binnenkort meer informatie verwachten.