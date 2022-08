Er gaan al lange tijd geruchten rond over de volgende games in de Assassin’s Creed franchise en het is vooral wachten op Ubisoft Forward. Dit evenement zal op 10 september plaatsvinden en naar verwachting horen we dan meer over de toekomst van de reeks. Ook omdat Ubisoft eerder dit jaar beloofde in het teken van het vijftienjarige bestaan meer over de toekomstplannen bekend te maken.

In de tussentijd blijven er details lekken. Ditmaal via YouTuber j0nathan, die een overzicht heeft gegeven van informatie die hij tot zijn beschikking heeft. Hier heeft Jason Schreier van Bloomberg op gereageerd met het bericht dat een gedeelte overeenkomt met wat hij gehoord heeft. Gezien hij zeer betrouwbaar is als het op dit soort informatie aankomt, is er een goede kans dat de details correct zijn.

De uiteindelijk titel van de game zou ‘Assassin’s Creed Mirage’ zijn en de game moet verschijnen in de lente van 2023, tussen april en juni dus. Het spel speelt zich af tussen 860 en 870 in Bagdad, tijdens de anarchie van Samarra. Je zult dit van dichtbij meemaken vanuit het perspectief van Basim, een dief van oorsprong die zich heeft aangesloten bij de Hidden Ones.

In de game zul je verschillende steden kunnen bezoeken die van elkaar gescheiden zijn door woestijnen en rivieren, hoewel Schreier specifiek aangeeft dat dit stukje van de gelekte details niet correct is. Wel correct is dat de gameplay teruggaat naar de basics, waarvoor de inspiratie gehaald wordt bij de originele Assassin’s Creed. Dit betekent ook dat verschillende RPG-elementen niet langer aan de orde zijn. Denk aan dialoogkeuzes, gender keuzes en een levelsysteem. Daarnaast zou de gameplay ook rauwer zijn dan die van Assassin’s Creed: Valhalla, maar wel is het voorzien van nieuwe animaties.

Uiteraard ontbreekt de Eagle Vision niet in de game en er zullen ‘Visioenen van Loki’ in de game voorbij komen, waarin we leren hoe Loki Basim heeft weten te consumeren. Hoe we dat precies moeten opvatten is nog afwachten. Verder gebruikt Ubisoft deze basis weer voor een remake van de originele Assassin’s Creed. Deze remake zou geïntegreerd moeten zitten in de Season Pass en tevens zal er extra content uitkomen waarin Basim Sigurd ontmoet in Constantinopel.