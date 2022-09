Preview | High On Life – Eerder dit jaar kondigde Microsoft de game High On Life aan en deze titel was ook aanwezig op de gamescom. We bezochten de Microsoft booth om eens dolle pret te beleven met deze titel, met succes. We hebben High On Life even gespeeld en hebben er behoorlijk wat over te vertellen. De ondergetekende is niet meteen de grootste liefhebber van Rick & Morty, daar waar de game er wel zijn stijl vandaan heeft gehaald qua sfeer en humor. Toch kunnen we niets anders zeggen dan dat wat we tot nu toe hebben kunnen spelen van de game erg veel indruk op ons heeft gemaakt.

Absurd en lachwekkend

We begonnen de demo in ons huis, onze kamer om precies te zijn. We liepen de trap af de woonkamer in en zagen onze zusters zitten, bij de keuken, en een grote paarse alien daarbij op de bank. De alien in kwestie heet Gene en zijn derde oog hangt er maar een beetje dood bij. Gene heeft een probleem dat jij moet oplossen. Hij is namelijk zijn mes verloren en jij dient deze terug te halen. Daarbij is er ook nog een dame die een kopje kleiner gemaakt moet worden. Weet jij deze mevrouw, genaamd 9-Torg te vinden, dan is Gene bereid je meer te vertellen over je toekomstige avonturen. Gezien we ergens in het begin van de game zijn begonnen, moeten we op de release van de game wachten voor net een beetje meer context.

Zoals waarom je huis te midden van een grote alien stad is gevestigd. Afijn, we liepen ons huis uit om overdonderd te worden door de plek waar we ons bevonden. Een grote alien stad met neonborden, rare wezens en gekke winkels. De game ademt een hele toffe sfeer en ook je wapen, die alsmaar in gesprek met je gaat, maakt het tot een bijzondere bedoening. Want ja, je wapens zullen je vergezellen tijdens het avontuur met de meest hilarische opmerkingen en gesprekken. Maar goed, het is tijd om naar de Slums te gaan, het mes van Gene terug te halen en 9-Torg een kopje kleiner te maken.

De gameplay is super fun!

Aangekomen bij de Slums is er een irritant rotkind dat je weg blokkeert. Je wapen weigert hem neer te schieten, maar geloof ons als we zeggen dat de jonge alien gewoon echt een kogel verdient. En zo gezegd zo gedaan, waardoor ons wapen letterlijk een beetje in shock was. Het is maar een voorbeeld van een van de momenten die ons aan het lachen maakte in de game. In de Slums vecht je vervolgens tegen een heel leger aan buitenaardse mieren om je een weg te banen naar 9-Torg. Ook het mes van Gene moesten we toch echt terug zien te krijgen en we kregen lucht dat twee ‘mieren’ een deal wilden sluiten om het mes in kwestie te verkopen.

Een mooi moment om hier op in te haken en Knifey terug te halen. Ja, het mes heeft een naam en heeft ook een behoorlijk psychopathische persoonlijkheid. Hij wil namelijk niets liever dan dat je alles om je heen neersteekt en het liefst op een zo grof mogelijke manier, wat gepaard gaat met harde opmerkingen. Zo’n extreem mes is iets wat we maar weinig tegenkomen in games. Hilarisch tot en met. Niet alleen kan je met Knifey alles overhoop steken, ook kan je bij bepaalde punten (eigenlijk buitenaardse wespen) het psycho mes als een grappling tool gebruiken. De gameplay is erg divers, ook omdat je ‘normale’ wapen verschillende soorten manieren heeft om te kunnen schieten.

Je kogels zijn onbeperkt, dus je kan er lekker op los blijven schieten. Als je wapen een raar goedje opeet, kan je grote groene slijmbollen afvuren die als een soort granaten functioneren. Zeer handig om groepjes vijanden te lijf te gaan. Maar deze groene bollen kun je ook gebruiken om bijvoorbeeld bepaalde bruggen neer te halen om zo een level door te komen. Met je wapens schiet je niet alleen op moordzuchtige aliens, maar je gebruikt ze ook om door een level te kunnen platformen en dergelijke. De diversiteit zit er dus goed in, en dat van begin tot eind afgaande op de demo.

Nog een laatste paar tweaks

Uiteindelijk kwamen we terecht bij 9-Torg, wat uiteraard een baasgevecht was. Alles wat we tot onze beschikking hadden in de demo, moesten we inzetten tegen 9-Torg. Zodoende ben je met alle aspecten van de gameplay bezig om de baas aan te kunnen. Een uiterst leuk baasgevecht om te doen, maar we gaan hier ook heel eerlijk met jullie zijn. Simpel is anders, want we moesten toch wel driemaal 9-Torg bevechten alvorens we het gehaald hadden. De game is pittiger dan je ogenschijnlijk zou verwachten. Je zult namelijk genoeg uitdaging krijgen wat naar onze mening alleen maar een pluspunt is. Humor, absurditeit, het zit er allemaal in, maar je zult echt je best moeten doen bij elk gevecht dat je tegenkomt.

Toch zijn er een paar opmerkingen te plaatsen bij het baasgevecht met 9-Torg. De hoeveelheid health was gewoon net even teveel en ook onze health recharge was iets aan de te lange kant. Zodoende voelde het baasgevecht net iets te lang aan, waarop een van de devs die erbij stond te kijken dit ook toegaf en liet weten dat er nog een tweak aan zit te komen. Het team is namelijk volop bezig de laatste aanpassingen te verrichten aan de game(play) om het zo goed mogelijk te kunnen lanceren. Mikey Spano, art director van de game, liet ons weten dat het begin en einde van de game af zijn en dat nu het middenstuk van de game de laatste tweaks krijgt. Denk aan dingen als de pacing, balans dingetjes en ook wat zaken met de gameplay die nog aangepast worden voor een zo optimaal mogelijke ervaring.

Daarbij liet Mikey ons ook weten dat er met ontzettend veel passie aan de game gewerkt wordt en dat het vooral een kunst is om op de juiste manier de game te promoten. Mensen die bijvoorbeeld niet per se liefhebber zijn van Rick & Morty, kunnen alsnog ontzettend veel lol aan de game beleven. Ook is er heel veel nagedacht over de pratende wapens, gezien spelers niet geïrriteerd moeten raken van teveel gepraat. Het is daarbij voor de ontwikkelaars erg afwachten hoe de game ontvangen wordt, maar daarop zeiden wij dat er maar weinig unieke shooters zijn, die actie weten te combineren met een setting zoals die van High On Life.

Voorlopige conclusie

We hebben enorm genoten van High On Life. De humor is ontzettend goed geslaagd en ook de diversiteit in de gameplay zit goed in elkaar. De pratende wapens zijn te absurd voor woorden en het is waar we alleen maar meer van willen zien. De sfeer, de omgevingen, alles is erg tof om te aanschouwen. Het is een titel die we nu prominent op onze radar hebben staan en als we zien met hoeveel passie de ontwikkelaars aan deze game werken, moet het aan het einde van de rit helemaal goed komen. Zolang alles volgens plan gaat, heeft men op 13 december een toptitel om te spelen via Xbox Game Pass.