De Ninja Turtles zijn bezig met een flinke comeback. Zo verscheen eerder Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge voor verschillende platformen. Daarnaast zit ook Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection er nog aan te komen, maar dat is niet alles zo blijkt.

In de nieuwste editie van Toy World magazine wordt namelijk gesproken over een Triple-A game die in ontwikkeling zou zijn en in 2023 moet verschijnen. Deze nieuwe titel is echter niet officieel aangekondigd, maar met de grootschalige comeback van het viertal zou het niet gek zijn.

Wellicht dat de game officieel uit de doeken wordt gedaan tijdens The Game Awards begin december.

“Teenage Mutant Ninja Turtles are back with a new look and movie. Paramount will be launching an extensive new range of action figures and plans to expand further at the back end of the year. Collectors are being served by nostalgic gaming releases, including an already launched new retro-themed game: Shredder’s Revenge. Paramount is also planning a remaster of Konami’s The Cowabunga Collection at the end of the year and will launch a brand-new original Triple-A game in 2023.”