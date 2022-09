Volgende week zal Activision Call of Duty Next organiseren, wat een livestream is waarbij we meer informatie over Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone Mobile en meer mogen verwachten. Natuurlijk zal ook Call of Duty: Warzone 2 de revue passeren, maar daar zijn nu de eerste details van gelekt.

Volgens streamer Metaphor die Warzone 2 al in actie gezien heeft, zal de shooter er aanzienlijk beter uitzien. Het interieur van gebouwen is voorzien van veel meer details en spelers krijgen ook verschillende maten rugzakken mee, dit bepaalt hoeveel items je bij je kunt dragen. Ter afwisseling zal Warzone 2 tevens voorzien zijn van meer contracten om aan te nemen.

In plaats van dat je opgejaagd wordt door het gas, krijgen we nu te maken met een zandstorm en ook zullen er veel meer NPC’s op de map te vinden zijn. Wat hun rol precies is, is echter onduidelijk. Qua loot zullen er ook containers zijn die je kunt leeghalen en de helikopter van Highrise zal bruikbaar zijn. Dit sluit aan op een ander gerucht en dat is dat de Highrise map in Warzone 2 is geïntegreerd.

Geinig is ook het detail dat je nu banden van auto’s lek kunt schieten, wat ongetwijfeld voor een interessante dynamiek in de gameplay zal zorgen. Wat daar nog bijkomt is dat auto’s geen onbeperkte benzine meer hebben en je dit moet aanvullen door langs een tankstation te rijden. Hier zal eventuele schade ook gelijk gerepareerd worden.

Verder heeft bekend insider Tom Henderson op Twitter aangegeven dat de huidige Call of Duty: Warzone verder zal gaan als ‘Call of Duty: Warzone Caldera’. De game blijft dus gewoon bestaan naast de opvolger en ook zal de game nog updates en downloadbare content krijgen. Indien dit klopt zijn spelers dus niet per se genoodzaakt om over te stappen naar de opvolger.

Neem alles tot we een bevestiging krijgen met een korrel zou, gezien alles via onofficiële kanalen komt.