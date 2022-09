Gameloft werkt al geruime tijd aan een nieuwe kartracer die volledig om Disney draait. De racer, Disney Speedstorm, komt naar alle platformen en hoewel een releasedatum nog niet bekend is, geeft een nieuwe trailer aan dat we de game binnenkort mogen verwachten.

Het nieuws van vandaag omtrent deze titel is dan ook dat we nieuwe beelden te zien krijgen en die bekijk je natuurlijk hieronder. De trailer laat weer het nodige aan gameplay zien, dus check het zeker even.