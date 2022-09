Ubisoft heeft aangekondigd dat de bekende PvPvE modus uit The Division naar mobiel komt: de Dark Zone. Deze modus is ge├»ntegreerd in de mobiele game ‘The Division Resurgence’ en hierin verken je een sterk vervuild gebied van New York City. Tevens vecht je tegen NPC’s om zeer zeldzame buit te verkrijgen en ga je naar het extractiepunt om het op te slaan in je inventaris!



Andere spelers kunnen je echter dwarszitten, want agenten kunnen op elk moment Rogue worden en je belazeren, ook je eigen teamgenoten. De grootste verandering is echter dat je nu met een extra element te maken hebt, namelijk een beperkt gebruik van je gasmasker. Je moet het extractiepunt dus bereiken voordat de filter op is.

Bekijk hieronder de trailer en als je deel wilt nemen aan de gesloten beta, dien je je hier te registreren.