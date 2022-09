Ubisoft heeft vorige week de toekomst van Assassin’s Creed onthuld. Volgend jaar krijgen we eerst Assassin’s Creed Mirage. Die game wordt opgevolgd door twee nieuwe titels, die nu alleen nog de de codenamen Red en Hexe hebben. Beide maken deel uit van Infinity, de nieuwe live service hub die Ubisoft vorig jaar heeft aangekondigd.

In een gesprek met VGC laat Assassin’s Creed-topman Marc-Alexcis Cote weten dat deze titels technologische veranderingen met zich meebrengen en daardoor enkel op current-gen consoles uitkomen. Met andere woorden: Assassin’s Creed laat vanaf dan de PlayStation 4 en Xbox One achter zich en richt zich volledig op de huidige consoles.

“We’ll announce the dates a bit later on but we wanted to mark a change technologically and gameplay-wise as we’re moving to a fully next-gen – or current gen, I guess we call it – with the PS5 and the Xbox Series X.”