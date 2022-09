The House of the Dead Remake is op het ogenblik te spelen op de Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One en pc. Binnenkort is het spel op nog meer consoles te spelen, zo heeft SEGA laten weten.

Op de officiële Twitterpagina van The House of the Dead Remake valt te lezen dat de game ook naar de Xbox Series-consoles zal komen. Op 23 september van dit jaar zal deze versie beschikbaar worden gesteld.

Het is nu ook al mogelijk om The House of the Dead Remake te spelen op de Xbox Series X|S, dit door middel van backwards compatibility. Je speelt dan wel de Xbox One-versie. In hoeverre de current-gen versie van de on-rails shooter zal verschillen van de last-gen versie is niet bekendgemaakt. Hoogstwaarschijnlijk zal de resolutie en/of framerate hoger zijn.