Er zijn de laatste paar dagen veel games aangekondigd en eveneens een onthulling was de third-person sci-fi shooter Synduality, die ons meeneemt naar een futuristische wereld waar bijna geen mensen meer in leven. Mensen kunnen alleen overleven door zeldzame materialen te verzamelen in uiterst gevaarlijke gebieden.

Je speelt als een Drifter die op zoek moet naar zogeheten AO kristallen. Deze zijn uiterst zeldzaam en komen alleen voor in gebieden waar veel vijanden zitten, die jou met huid en haar willen opeten. Gelukkig ben je daarom bewapend met de Cradle Coffin, een robot die zowel kristallen kan verzamelen als vijanden overhoop kan schieten.

Zit je echt in de problemen? Geen paniek: je AI compagnon Magus zal je regelmatig helpen en geeft je tips indien nodig. Hieronder kan je de eerste trailer van Synduality bekijken.