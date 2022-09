Update: De acteur voor de rol van de jonge coureur is inmiddels ook gecast, het betreft Archie Madekwe. Hij zal de rol spelen van een jonge Gran Turismo-speler die via de game een plek in het raceteam van Nissan weet te bemachtigen. Het ziet er aan de hand van de casting steeds meer naar uit dat het verhaal gebaseerd zal zijn op Jann Mardenborough.

Gran Turismo is een franchise waar je niet snel een film van zou verwachten, maar toch is die momenteel in de maak. Eerder werd Neill Blomkamp al aangetrokken als regisseur voor het project en de releasedatum is ook al bekend: 11 augustus 2023.

The Hollywood Reporter meldt nu dat er ook een acteur is aangetrokken voor de film. Niemand minder dan David Harbour, bekend van Stranger Things (Officer Hopper), zal meewerken aan de film. Harbour zal de rol spelen van een oud-coureur die een jonge coureur de fijne kneepjes van het vak zal leren.

In de film zal de jonge coureur zijn skills laten zien in Gran Turismo, wat voor hem de deuren opent naar een carrière als professionele coureur. Vergelijkbaar met wat Sony in het verleden deed met de GT Academy. Het verhaal is ook gebaseerd op een waargebeurd verhaal, wat eens te meer de link met GT Academy doet bevestigen.

Het script van de film zal overigens geschreven worden door Jason Hall (American Sniper) en Zach Baylin (King Richard). Bedenker van de franchise, Kazunori Yamauchi, treedt samen met Hall op als executive producer van de film.