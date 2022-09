Tijdens Realms Deep 2022 hebben uitgever 3D Realms en ontwikkelaar Slipgate Ironworks de FPS Phantom Fury aangekondigd, het vervolg op Ion Fury. Hoewel die laatste nog steeds een uitbreiding krijgt in de vorm van Afterlife, gaan de avonturen van Shelly “Bombshell” Harrison volgend jaar dus verder in een ‘Road Movie FPS’. Als je de onderstaande trailer bekijkt, begrijp je beter wat daarmee wordt bedoeld.

De Build engine die voor het origineel en de uitbreiding wordt gebruikt is ingeruild voor de Unreal Engine 4, maar de retro uitstraling blijft uiteraard behouden. In de trailer zie je heel wat knipogen naar de beroemde Duke Nukem Forever trailer uit 2001. Overigens is er ook een onverwachte cameo op het einde, die we hier niet gaan verklappen, behalve dan dat SiN Reloaded ook weleens mag opschieten.