We kennen in het Westen de Yakuza-games als de Yakuza franchise. Met de aankondiging van verschillende nieuwe delen is echter duidelijk geworden dat SEGA niet langer de Yakuza benaming voert voor de franchise, maar Like a Dragon. Dit is vanaf nu ook de Westerse titel van de reeks en SEGA heeft uitgelegd waarom ze zijn overgestapt.

Kotaku vroeg bij de uitgever na hoe het zat en volgens SEGA hebben ze voor ‘Like a Dragon’ gekozen, omdat dit meer in lijn is met de Japanse naam van de franchise. Alle nieuwe delen heten dus Like a Dragon, waarmee Yakuza in z’n geheel komt te verdwijnen.

Dit zien we gelijk terug in de komende drie games, die Like a Dragon: Ishin!, Like a Dragon 8 en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name heten.