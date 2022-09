Afgelopen zondag werden er enorm veel beelden van Grand Theft Auto VI verspreid, die een hacker heeft bemachtigd vanaf de Rockstar servers. De beelden worden overal weer offline gehaald, gezien het content van een vroege build betreft.

Het kwaad is echter al geschied en het was wachten op een officiële verklaring. Zojuist heeft Rockstar Games die verklaring via Twitter gedeeld en daarin schrijven ze dat het inderdaad footage van GTA VI betreft.

Ze zijn bijzonder teleurgesteld dat details van de game op deze manier met de wereld zijn gedeeld. Ze blijven echter doorgaan met het ontwikkelen van de game en zullen iets maken dat de verwachtingen van alle spelers zal overtreffen.