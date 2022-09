De PlayStation VR2 headset staat gepland voor een release ergens volgend jaar en ondertussen zijn de nodige games reeds aangekondigd voor het vernieuwde VR-platform, waaronder ‘heavy hitters’ zoals Horizon: Call of the Mountain en Resident Evil 8: Village. Als het echter aan Shuhei Yoshida ligt, nemen de indie studio’s de grootste risico’s met PlayStation VR2.

Dit vertelde de voormalig Sony topman – die tegenwoordig een functie bekleedt als PlayStation head of independent developer initiative – tijdens GI Live 2022. Volgens Yoshida zijn de eerdergenoemde grote titels ‘geweldig’, maar dat vooral de indie ontwikkelaars daadwerkelijk hebben zitten wachten op de volgende ‘VR boom’.

Hierbij refereert hij onder meer naar Tetsuya Mizugichi, die verantwoordelijk was voor games als Rez en Tetris Effect en interesse heeft getoond in het ontwikkelen voor PlayStation VR2.

“There are big games like Horizon: Call of the Mountain and Resident Evil Village and yes, they’re amazing, but it’s the indies, in my mind, that really take the risk because they want to make games on VR.”