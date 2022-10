Toen Microsoft aankondigde dat het Activision Blizzard ging overnemen, joeg het nieuws van deze deal een schokgolf door onze videogame-industrie. Logischerwijs maakten vele gamers zich plots zorgen dat gevestigde waarden op het Activision palmares – Call of Duty, om het kind even een naam te geven – in de toekomst enkel nog op Xbox consoles en pc zouden verschijnen.

Deze bezorgdheid wordt gedeeld door Sony én Google, zo blijkt. Jim Ryan van Sony zou namelijk op 8 september helemaal naar het hoofdkwartier van de EU in Brussel gevlogen zijn, om daar zijn worst case scenario’s uit de doeken te doen. Microsoft heeft op zijn beurt laten weten dat het Call of Duty niet exclusief wil maken… of toch niet de eerstvolgende jaren.

Ook Google lijkt er allerminst gerust in te zijn. De internet gigant sloot in 2020 nog een eigen deal met Activision Blizzard, om onder andere hun Google Cloud services aan de man te brengen. Google is nu bang dat Activisions overeenkomst met Microsoft deze deal vroegtijdig op de helling zou zetten… en een eventuele toekomstige verlenging in het gedrang zou brengen.

Is dit een terechte bezorgdheid of denken jullie dat Microsoft inderdaad geen intentie heeft om franchises als Call of Duty exclusief naar zich toe te trekken? Laat het ons hieronder weten.